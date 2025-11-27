Visite alle collezioni di Fondazione Livorno dedicate alle scuole
E’ possibile effettuare una visita guidata generale della collezione, visite guidate a tema e per alcuni percorsi è prevista un’attività propedeutica in aula
Anche per questo anno scolastico la Fondazione Livorno in collaborazione con coop. Itinera propone un programma di visite guidate ed attività di approfondimento e laboratorio rivolto alle scuole del territorio dall’ultimo anno dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Le classi saranno accolte nelle sale espositive della Fondazione, in piazza Grande 23, dove si trova una importante e preziosa collezione di opere d’arte composta da dipinti, sculture ed opere grafiche, attraverso la quale è possibile ripercorrere le principali vicende artistiche della città tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento: dal movimento divisionista, al Gruppo Labronico, alla pittura futurista ed astrattista. E’ possibile effettuare una visita guidata generale della collezione, visite guidate a tema e per alcuni percorsi è prevista un’attività propedeutica in aula.
Sui siti https://www.itinera.info/didattica/ si trova:
il programma dei percorsi didattici in Fondazione
il modulo di adesione per partecipare al progetto. Scaricare, compilare ed inviare a [email protected]. Sarete ricontattati per concordare la data dell’attività scelta
Per informazioni
Segreteria didattica contattare coop.Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00 oppure inviare una mail a [email protected].
