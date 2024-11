Volontariato al Museo di Storia per gli studenti sospesi

Foto tratta dalla pagina Fb di Reset

Un'opportunità in più con Reset per convertire il provvedimento scolastico in attività solidale verso la città

Gli studenti sospesi delle scuole superiori hanno un’opportunità in più per convertire il provvedimento scolastico in attività solidale verso la città. Ovvero quella messa a disposizione da Reset che prevede l’impegno a prendersi cura del Museo di Storia Naturale in via Roma. “Praticamente tutti gli istituti superiori cittadini, che colgo l’occasione per ringraziare, hanno deciso di attivare questa convenzione – spiega il presidente di Reset, Giuseppe Pera – Per i ragazzi e ragazze si tratta di un’attività di volontariato che prevede la pulizia del parco del Museo e prossimamente potrebbe coinvolgerli anche in qualche attività più di tipo culturale”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©