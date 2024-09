Welcome University, mercoledì 18 settembre terzo appuntamento al Polo Universitario a Villa Letizia

Villa Letizia in via dei Pensieri 60, sede del Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno

Mercoledì 11 settembre alle ore 10:30, giovedì 12 alle ore 15:30, mercoledì 18 alle ore 10:30 e giovedì 19 alle ore 15:30. Durante queste quattro giornate, il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno in via dei Pensieri 60 accoglierà gli studenti con stand informativi, visite guidate alla struttura e presentazioni dettagliate dei corsi di laurea

Nel mese di settembre, Villa Letizia in via dei Pensieri 60, sede del Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, aprirà le sue porte per una serie di eventi Welcome University, dedicati all’accoglienza degli studenti e alla presentazione dell’offerta formativa. Situata ai margini del quartiere di Ardenza, questa storica dimora non solo affascina per la sua bellezza, ma rappresenta anche un centro d’eccellenza per la formazione universitaria nel settore della logistica. Le giornate di apertura, parte dell’iniziativa Welcome University, si terranno mercoledì 11 settembre alle ore 10:30, giovedì 12 settembre alle ore 15:30, mercoledì 18 settembre alle ore 10:30 e giovedì 19 settembre alle ore 15:30. Queste giornate rappresentano un’importante occasione per gli studenti, i futuri iscritti e le loro famiglie, per conoscere da vicino i corsi offerti, gli spazi della sede e le opportunità di formazione e carriera. Durante queste giornate, il Polo Universitario accoglierà gli studenti con stand informativi, visite guidate alla struttura e presentazioni dettagliate dei corsi di laurea.

Il Polo Universitario, nato come Centro di servizi dell’Università di Pisa, si impegna non solo a promuovere la formazione universitaria, ma anche a creare un ambiente accogliente e stimolante, dove gli studenti possano sentirsi supportati fin dal loro primo giorno di università. Le giornate di Welcome University sono progettate proprio con questo spirito di accoglienza: fornire tutte le informazioni necessarie e facilitare l’integrazione nel percorso accademico e nella vita universitaria. Il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno offre un percorso di laurea magistrale in Management e Controllo dei Processi Logistici e un percorso di laurea triennale in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici. Entrambi i corsi sono progettati per formare professionisti con competenze multidisciplinari, capaci di affrontare le sfide del settore logistico. Il Corso di Laurea Magistrale in Management e Controllo dei Processi Logistici mira a creare profili professionali in grado di gestire e progettare sistemi logistici e supply chain. Il Corso di laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, invece, si propone di formare esperti in grado di progettare, gestire e valutare infrastrutture e servizi logistici e di trasporto, con un’adeguata preparazione interdisciplinare che spazia dagli ambiti economico-aziendale e giuridico a quelli logistico-organizzativo, ingegneristico, informatico e linguistico. Grazie alla varietà delle materie studiate, i laureati del Polo Universitario di Livorno possono aspirare a ruoli di elevata qualificazione in diversi settori delle imprese logistiche e dei trasporti, occupandosi di amministrazione, finanza, contabilità, bilancio, commerciale, organizzazione, approvvigionamenti, pianificazione strategica e operativa, consulenza economico-gestionale e attività imprenditoriali. La domanda per esperti in logistica e trasporti è molto alta, come confermato dai dati di placement dei laureati. Il Comune di Livorno, la Fondazione di Livorno e l’Autorità Portuale sono tra i principali finanziatori e sostenitori del Polo, sottolineando il ruolo strategico di quest’ultimo per lo sviluppo della città, della provincia e della regione. Il legame con il territorio è ulteriormente rafforzato dai tirocini curriculari obbligatori, che permettono agli studenti di acquisire esperienza pratica presso aziende e organizzazioni pubbliche e private, e alle imprese di beneficiare delle competenze dei laureandi. Per favorire l’aggiornamento professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro, il Polo Universitario assegna annualmente un premio di laurea in collaborazione con il Rotary Club Livorno Mascagni. Inoltre, il Polo è impegnato in progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale, collaborando con prestigiose realtà straniere del settore logistico. Le giornate Welcome University di settembre rappresentano un’occasione unica per scoprire l’offerta formativa del Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, visitare la storica Villa Letizia e conoscere le opportunità che il Polo offre agli studenti e al territorio, all’insegna di un’accoglienza calorosa e un sostegno concreto per l’inizio di un nuovo percorso formativo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©