Serie B. Gema Montecatini-Toscana Legno Pielle 67-59

In una partita caratterizzata da un’intensità degna di una sfida da playoff, la Pielle Livorno non riesce a superare la T Gema Montecatini, cedendo 67-59 sul parquet di Pistoia. La prima parte di gara si è svolta a ritmi lenti, con continui cambi di fronte e numerosi tiri liberi. All’intervallo la Pielle mette il muso avanti e va negli spogliatoi con un vantaggio di 4 lunghezze (29-33).

Nel terzo quarto, il gioco è diventato più veloce e le due squadre hanno aumentato la produzione offensiva. Montecatini è riuscita a riequilibrare il punteggio, portandosi alla pari con Livorno a dieci minuti dal termine. Tuttavia, l’ultimo quarto è stato fatale per i biancoblù, che hanno accusato un grave calo offensivo, realizzando solo 11 punti (5 dei quali nell’ultimo minuto) e subendo 19 punti dalla squadra di casa, che ha trovato in Passoni un protagonista assoluto, sia in attacco che in difesa.

Nel complesso, la Pielle ha visto ancora una volta brillare i suoi principali giocatori offensivi: Leonzio (20 punti), Venucci (14) e Bonacini (12), mentre il resto della squadra ha faticato, segnando solo 13 punti complessivi. Dall’altra parte, Chiarini, ex della squadra livornese, ha chiuso con 15 punti, frutto di un 2/10 dal campo e un impeccabile 10/11 dalla lunetta.

