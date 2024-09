80 studenti in Europa con il Vespucci-Colombo

L’anno scolastico è appena iniziato ma non per i circa 80 studenti del Vespucci-Colombo che, al momento, si trovano all’estero per esperienze di mobilità. Portando avanti una tradizione storica, il Vespucci Colombo ha, infatti, ripreso a pieno ritmo la sua importante attività di mobilità all’estero per studenti e personale scolastico, con due filoni. Il primo è l’Erasmus, con la consueta caratteristica di tirocinio lavorativo per gli studenti delle classi quarte e quinte di cinque settimane (i neodiplomati a giugno hanno potuto anche opzionare un tirocinio di tre mesi); un periodo durante il quale svolgono un tirocinio presso enti, uffici, aziende, negozi in base al percorso di studi e ai propri interessi, entrando così in contatto con il mondo del lavoro all’estero, attraverso l’uso di più lingue straniere nella vita quotidiana e sperimentando una vita lontano da casa. Al momento gli studenti si trovano nelle città di Berlino, Coimbra, Siviglia, Valencia e Vienna, che possono visitare nel tempo libero, accrescendo il proprio bagaglio culturale e personale.

Assoluta novità, invece, per il presente anno scolastico il PON (Programma Operativo Nazionale) di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) all’estero, ovvero un interessante progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei, che l’Istituto si è aggiudicato durante lo scorso anno, per permettere, proprio durante il mese di settembre ad altri 60 studenti, questa volta delle classi terze di recarsi per due settimane a Praga, Creta, Budapest e Malaga a sostenere un corso di lingua e a visitare aziende, scuole, uffici, realtà produttive locali con un’attività di job shadowing propedeutica all’entrata nel mondo del lavoro.

Come accade per l’Erasmus, anche per il PON gli studenti hanno superato la selezione e frequentato, nei mesi estivi, un corso di lingua inglese per arrivare pronti ad affrontare il soggiorno di due settimane nelle varie destinazioni, dimostrando impegno e voglia di migliorare.

Esperienza, anche questa, come l’Erasmus, interamente finanziata e quindi gratuita per le famiglie che hanno volato, soggiornato e si sono spostati in queste splendide destinazioni grazie ai Fondi Europei.

L’istituto è da sempre molto attento alle necessità economiche della sua utenza e si adopera con grande impegno a fornire occasioni importanti per la crescita personale e professionale degli studenti senza oneri economici per le famiglie.

