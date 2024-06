A Porta a Mare torna la storica Festa del donatore di Avis

Appuntamento venerdì 14 giugno dalle 21 alle Officine Storiche. Musica dei "30 corde", premiazione dei donatori e una card da 20 euro per i soci da spendere nei punti di ristorazione

Torna, a distanza di un anno, la storica Festa del donatore targata Avis Livorno. L’evento, in programma per venerdì 14 giugno a partire dalle 21 negli spazi delle Officine Storiche di Porta a Mare, sarà l’occasione per riunire soci, e non solo, in una serata all’insegna della musica e del divertimento. “Un luogo – spiega il presidente di Avis Matteo Bagnoli – che abbiamo già sperimentato con Una corsa per rinascere e che ci è piaciuto tantissimo. Il nostro obiettivo resta sempre il solito: sensibilizzare, senza interruzione, sul tema della donazione. Quest’anno abbiamo previsto anche una premiazione, quella per le 200 donazioni, che non fa parte del nostro statuto, ma che ci sembrava giusto celebrare come traguardo importante. Infine siamo riusciti finalmente a rispettare la festa mondiale del donatore di sangue, prevista proprio per il 14 giugno”. “Siamo onorati che Avis abbia scelto la nostra location per la loro iniziativa – aggiunge il responsabile marketing Igd Fabrizio Cremonini – che si inserisce peraltro in una tre giorni ricca di appuntamenti. Come Porta a Mare abbiamo sempre sostenuto di voler essere il cuore pulsante della città e per adesso direi che ci stiamo riuscendo bene”. Ad allietare il tutto dal punto di vista musicale saranno i “30 corde” in compagnia del batterista Alessandro Brilli, mentre a presentare la serata sarà l’attore di vernacolo Massimiliano Bardocci. “Per problemi di salute – dice – non posso donare il sangue, ma posso donare la mia voce e lo faccio molto volentieri. Ringrazio di cuore la dirigenza Avis per volermi sempre al proprio fianco”. A fargli eco il musicista Andrea Leonardi. “Anch’io ringrazio per averci chiamato – afferma -. Visto che il momento non è molto positivo perché il trend delle negazioni non viaggia bene, speriamo di poter festeggiare presto una ripresa anche grazie alla nostra musica. Il repertorio sarà più o meno solito, cover classiche, che si adatteranno a chi avremo davanti”. I soci già prenotati riceveranno in omaggio una card prepagata di 20 euro da poter spendere, soltanto in giornata, nei punti di ristorazione del centro commerciale.

