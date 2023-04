A scuola di “Surf e Ambiente” al Liceo Cecioni

Nella giornata di giovedì 20 aprile si è svolta la seconda giornata del progetto “Scuola Surf e Ambiente”, dedicata ai ragazzi della scuola superiore Cecioni di Livorno dove hanno partecipato circa 80 ragazzi. I volontari dell’associazione Sons of the Ocean hanno raccontato l’importanza della tutela dell’ambiente e il significato di questi incontri. Si è creata una subito una bella sintonia tra gli studenti, molto interessati e curiosi di sapere riguardo l’attività pratica che andranno a svolgere venerdì 28 della prossima settimana.

Si tratta appunto di una raccolta dei materiali raccolti in spiaggia e catalogazione che servirà a contribuire la ricerca scientifica in atto in collaborazione con l’università di Pisa.

“Un’altra esperienza formativa soprattutto per noi volontari – dicono da Sons of The Ocean – i ragazzi riescono a trasmetterci sempre quella gioia e forza per continuare nelle nostre imprese”.

