A tutto cuore, triangolare nel segno dell’inclusione

Grande partecipazione per la terza edizione del triangolare benefico organizzato da Eppursimuove e dall'associazione Sara Mazzi. In campo Arlecchino Sport Livorno 2.0, La Triglia, entrambe composte da ragazzi con disabilità, e la squadra dell'associazione Sara Mazzi tra amicizia, condivisione e una raccolta a sostegno delle attività sociali

Un pomeriggio di sport, emozioni e generosità per la terza edizione del triangolare benefico organizzato da Eppursimuove ASD APS e dall’associazione Sara Mazzi. Lo sport che unisce, abbatte le barriere e insegna il valore della solidarietà. È questo lo spirito che ha animato la terza edizione di “A tutto cuore”, il triangolare benefico di calcio a otto. L’evento si è svolto sabato pomeriggio presso gli impianti sportivi del Nuovo Centro Coteto ASD, gestiti da Paolo Baronetto e situati in via Campania 26. A scendere in campo sono state tre squadre: la gloriosa Arlecchino Sport Livorno 2.0 ASD, La Triglia, entrambe composte da ragazzi con disabilità, e la squadra dell’associazione Sara Mazzi. Le partite si sono susseguite in un clima di grande amicizia e partecipazione, dove il risultato sportivo ha lasciato spazio a valori ben più importanti: aggregazione, inclusione, rispetto reciproco e solidarietà. Una giornata che ha dimostrato, ancora una volta, come lo sport possa diventare uno strumento straordinario per avvicinare le persone, superare ogni barriera e regalare momenti di felicità. Ritrovarsi praticando sport per fare del bene: questo è il vero significato di “A tutto cuore”!

Un notevole contributo è arrivato dallo sponsor dell’evento, Termisol Termica S.r.l., importante realtà operante a livello internazionale nel settore delle coibentazioni, che ha voluto sostenere concretamente l’iniziativa attraverso una generosa donazione direttamente a favore di Eppursimuove ASD APS. L’associazione svolge un’importante attività nel campo dell’inclusione, del sostegno e dello sviluppo delle autonomie delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti. Attraverso il movimento, il gioco, lo sport e le attività espressive, persegue l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico e favorire l’integrazione sociale. Altrettanto significativo è l’impegno dell’associazione Sara Mazzi, da tempo protagonista di numerose iniziative ed eventi benefici. Una realtà che porta avanti un percorso concreto di impegno sociale, solidarietà e attenzione verso il prossimo, con particolare sensibilità nei confronti dei bambini, dei giovani e delle persone che necessitano di sostegno. A rendere ancora più piacevole e conviviale il pomeriggio ha contribuito anche “Frutta e Verdura da Chica e Marco dal 1999”, che ha offerto focaccia ripiena ai presenti, favorendo ulteriormente il momento di incontro e condivisione. Alla donazione di Termisol Termica S.r.l. si sono aggiunte quelle dei partecipanti all’evento e del responsabile degli impianti sportivi. La terza edizione di “A tutto cuore” si chiude dunque con un bilancio decisamente positivo, non soltanto per la raccolta benefica, ma soprattutto per ciò che ha saputo trasmettere. Perché, al di là di ogni risultato e di ogni gol, a vincere sono stati tutti: chi è sceso in campo, chi ha organizzato, chi ha sostenuto e chi ha semplicemente scelto di esserci.

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