Ad aprile visite di prevenzione gratuite e campagna di informazione sulla salute

Il presidente della Fondazione Caritas Don Luciano Cantini al centro, il direttore della Caritas Guido De Nicolais a destra, il dottor Francesco Farneti a sinistra

Le visite, totalmente gratuite e aperte a tutti, sono promosse da Fondazione Caritas in collaborazione con Confcommercio Livorno, Farmacia Farneti, Memento-Gruppo Interdisciplinare di Riabilitazione e Acustica Umbra. Per fissare l'appuntamento è indispensabile chiamare il numero: 3316889241

La Fondazione Caritas in collaborazione con Confcommercio Livorno, Farmacia Farneti, Memento-Gruppo Interdisciplinare di Riabilitazione e Acustica Umbra, propone dall’8 aprile una campagna di prevenzione sanitaria e di diffusione della cultura della salute offrendo gratuitamente nei locali della Caritas, in via La Pira 10, e negli ambulatori adiacenti alla Farmacia Farneti in viale Carducci, 185 visite di prevenzione:

Misurazione dell’udito a cura di Acustica Umbra

il giovedì pomeriggio, ogni 15 giorni, presso la Fondazione Caritas in Via La Pira, 10

Screening Posturale e Podologico, dottor Matteo Marchetti, il giovedì pomeriggio, ogni 15 giorni, presso la Fondazione Caritas in Via La Pira, 10

Ascolto e prevenzione oncologica, dottor Alessandro Cosimi, il sabato mattina, ogni 15 giorni, presso l’ambulatorio in viale Carducci, 185 pian terreno

Screening cognitivo motorio e neuroriabilitativo, dottor Alfonso D’Apuzzo

Fondazione Caritas, via La Pira 10 il lunedì dalle 10:20

Le visite totalmente gratuite sono aperte a tutti. Per fissare l’appuntamento è indispensabile chiamare il numero: 3316889241.

