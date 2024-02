Addio a Antonio Cristiani, fondatore della Pasticceria Cristiani

Considerato uno dei portabandiera della pasticceria italiana in Toscana, fu il primo a portare la panna a Livorno con il dolce Charlotte. Il 26 febbraio avrebbe compiuto 89 anni. Il figlio Sergio: "Lavoreremo tutti i giorni per cercare di onorare la sua memoria e il suo lavoro". La pasticceria rimarrà chiusa per lutto lunedì 26 e martedì 27 febbraio

E’ scomparso Antonio Cristiani. Fondatore insieme al padre Rolando il 1 maggio 1961 della Pasticceria Cristiani in via di Salviano, dove ancora oggi si trova la sede della pasticceria, all’imprenditore è stata fatale una caduta accidentale in casa nel pomeriggio del 25 febbraio. Il 26 febbraio avrebbe compiuto 89 anni. Il titolare Sergio Cristiani, che dopo aver raccolto anni fa il testimone dal padre guida la pasticceria insieme alla moglie Federica Garaffa Cristiani, ha comunicato ai dipendenti la triste notizia annunciando che la pasticceria, oggi alla quarta generazione con i figli di Sergio e Federica, Lorenzo e Sara, rimarrà chiusa per lutto lunedì 26 e martedì 27 febbraio.

“Lascia un grande vuoto in tutti noi. Lavoreremo tutti i giorni per cercare di onorare la sua memoria e il suo lavoro” fa sapere Sergio che ringraziamo per la disponibilità in questo momento di dolore. Antonio ha iniziato la storia di pasticcere a Roma, dove ha avuto le prime esperienze, per poi tornare in città con le innovazioni, per l’epoca, che aveva imparato a Roma: fu il primo, per esempio, a portare la panna a Livorno. Famosa la Charlotte pan di Spagna, chantilly di zabaione decorata con panna che fu subito amata dai golosi livornesi. Descritto come capace, stimato, profondamente onesto e grande lavoratore, Antonio è considerato uno dei portabandiera della pasticceria italiana in Toscana e non solo.

