Addio Ferdinando, memoria storica della Svs

Immagine tratta da https://www.pubblicaassistenza.it/wp/blog/ferdinando-avanzoni/

Il ricordo del direttore Svs, Cantini: "Appartenenza, dedizione e impegno verso la Svs, e in generale verso l'aiutare gli altri, erano per Nando valori impressi nel suo cuore. Noi tutti perdiamo un nonno, l'associazione era la sua seconda casa"

Per farvi capire chi era per la famiglia della Svs Ferdinando Avanzoni (l’intervista nel maggio 2019), per tutti Nando nei corridoi dell’associazione, basti dire che all’età di 11 anni era già iscritto alla Svs. Rappresenta quindi un grande dolore la perdita di un collega ma soprattutto di “un nonno di tutti noi” come spiega il direttore della Svs Francesco Cantini, che ringraziamo per la disponibilità. Classe 34, socio Svs ad honorem (dopo aver superato i 50 anni di iscrizione alla Svs), Nando se n’è andato all’età di 89 anni. “Ci lascia una memoria storica, un pilastro – prosegue Cantini – Appartenenza, dedizione e impegno verso la Svs, e in generale verso l’aiutare gli altri, sono stati i valori che lo hanno sempre contraddistinto. Erano impressi nel suo cuore. Me lo ricordo così quando l’ho sono entrato qui nel ’97 ed è stato così sempre”. Diversi i ruoli ricoperti nella sua lunga, lunghissima permanenza all’interno dell’associazione e molti di rilievo: come quello all’ufficio Comando, come si chiamava un tempo, nel coordinare le varie attività oppure come quello all’interno del cda. Senza dimenticare che, oltre a essere diventato socio ad honorem, era anche caposquadra ad honorem e senza dimenticare il suo impegno anche dopo il servizio attivo. Con la moglie, Nando ha continuato a respirare il mondo Svs passando le giornate tra i volontari in sede oppure partecipando ad iniziative. “Nando era un fiume in piena di quello che vuol dire vivere il volontariato a tutto” conclude il direttore della Svs. Il funerale è in programma giovedì 3 agosto alle 15 nella sede in via San Giovanni.

