Admo, successo per la cena dell’associazione
Il grazie dell'associazione al Circolo Arci Carli di Salviano: “Non siete un semplice circolo, ma un presidio sociale fondamentale. Grazie di esistere”
Si è svolta il 12 luglio la cena di Admo Livorno, una serata che l’associazione ha definito “splendida” e che si è conclusa con un sentito messaggio di ringraziamento al Circolo Arci Carli di Salviano. “Come da tradizione ci avete ospitato con un impegno, un sorriso e una dedizione davvero unici”, scrive Admo Livorno, rivolgendo un pensiero a tutti i volontari del circolo. Nel messaggio, l’associazione sottolinea il ruolo che il Carli ricopre per il territorio: “Non siete un semplice circolo: siete un presidio sociale fondamentale. Una realtà che si mette sempre a disposizione di chi si occupa di volontariato e di supporto a tutte le associazioni del territorio”. Un ringraziamento che prosegue con parole di grande stima: “Siete un posto magico, di quelli che fanno bene al cuore, capace di organizzare dal basso, tutto l’anno, momenti pazzeschi per il quartiere e per l’intera cittadinanza”. Il messaggio si conclude con un ultimo pensiero rivolto al Circolo Arci Carli: “Senza realtà come la vostra, la nostra comunità sarebbe decisamente più povera. Grazie di esistere e grazie per essere così fantastici. Alla prossima”.
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