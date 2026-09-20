Admo, una serata per parlare di vita e solidarietà
Venerdì 19 settembre l’ex Cinema Aurora ha ospitato una serata informativa dedicata all’Associazione donatori di midollo osseo (Admo)
Si è svolta venerdì 19 settembre una serata informativa sull’associazione donatori midollo osseo (Admo) all’ex Cinema Aurora. Il presidente Andrea Tistarelli, coadiuvato dai volontari Fabio Bindi e Daniele Palandri, ha illustrato gli scopi dell’associazione. Il tema toccante è stato raccontato da Annalisa. La lettura della lettera che lei scritto alla sua donatrice, che non può conoscere per legge, ha commosso tutti i partecipanti, facendo capire come sia fondamentale riuscire a trovare un donatore compatibile nel momento del bisogno. La serata è proseguita con un concerto dei Guss che si sono messi a disposizione per questa serata e che hanno fatto divertire il pubblico presente con il loro repertorio. Un grosso ringraziamento va al personale dell’ex cinema Aurora e ha tutti coloro che hanno partecipato.
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