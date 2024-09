Ai 4 Mori ripartono i corsi di 50&Più

L'Associazione 50&Più Confcommercio ha sede in Via Serristori, 15 angolo Via Cairoli, propone incontri, conferenze, serate a tema, concerti, presentazione libri, viaggi, gite

Il 3 ottobre alle ore 16,30 al Cinema 4 Mori, si svolgerà l’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’Università della 50&Più di Livorno. Riprendono infatti i percorsi di cultura, svago e dello “star bene insieme”. L’Associazione 50&Più Confcommercio ha sede in Via Serristori, 15 angolo Via Cairoli, propone incontri, conferenze, serate a tema, concerti, presentazione libri, viaggi, gite. I partecipanti potranno inoltre visitare mostre, musei e fiere, e partecipare a concorsi ed eventi di rilievo. Al Cinema 4 Mori i docenti illustreranno nuove proposte e programmi e saranno disponibili a rispondere alle domande dei partecipanti. Il pomeriggio sarà allietato dall’esibizione delle cantanti finaliste al concorso canoro nazionale “Italia in Canto”, le livornesi: Monica Stasi e Tatiana Paggini. L’entrata è libera e l’invito è rivolto a tutti gli interessati. Chi non potesse prendere parte alla presentazione dei corsi, ma volesse avere informazioni sulle attività di Università 50&Più Confcommercio Livorno può chiamare lo 0586.881128.

