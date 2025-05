AIRC, raccolti quasi 18mila euro per la ricerca

I volontari di AIRC e i lavoratori del CRAL “at” hanno distribuito in piazza Grande e in piazza San Jacopo circa mille azalee. I lavoratori ”at“ del Cral ringraziano le tante cittadine e i tanti cittadini che col proprio gesto hanno voluto dare un concreto contributo

Grazie al supporto di Autolinee Toscane, dei lavoratori del CRAL “at” di Livorno e dei tanti volontari, la distribuzione dell’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC a Livorno ha permesso di raccogliere – domenica 11 maggio in occasione della “Festa della mamma” – quasi 18mila euro (17.823 per l’esattezza). I volontari di AIRC e i lavoratori del CRAL “at” hanno, infatti, distribuito in Piazza Grande e in Piazza San Jacopo circa mille azalee. I lavoratori ”at“ del Cral ringraziano le tante cittadine e i tanti cittadini che col proprio gesto hanno voluto dare un concreto contributo alla ricerca; infatti, fondi raccolti con la manifestazione “Azalea della Ricerca” di Fondazione AIRC sosterranno il lavoro dei ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci per la cura dei tumori. Un sentito ringraziamento anche al testimonial Mauro Martelli, (pluriprimatista mondiale di canottaggio indoor e Cavaliere della Repubblica), alla ricercatrice Prof.ssa Federica Gemignani, al Bacchelli Choir ensemble e allo speaker-attore Massimiliano Bardocci.

Condividi:

Riproduzione riservata ©