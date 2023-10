Stasera al Goldoni musica e cabaret per festeggiare i 20 anni dell’Associazione Cure Palliative

Venerdì 27 ottobre alle 20.45 andrà in scena “Ma il cielo è sempre più blu”, uno spettacolo di musica e cabaret già sold out. L’iniziativa, per la regia di Alessio Brucioni e la direzione artistica di Moreno Vivaldi, raccoglie una serie di artisti che si sono messi a disposizione gratuitamente per sostenere l'associazione

di Giulia Bellaveglia

L’Associazione Cure Palliative di Livorno compie 20 anni. E per festeggiare il bel traguardo propone un super evento di beneficenza, già sold out con oltre 900 biglietti venduti in poco tempo (l’intero ricavato verrà devoluto all’associazione). Venerdì 27 ottobre alle 20.45, negli spazi del Teatro Goldoni, andrà in scena “Ma il cielo è sempre più blu”, uno spettacolo di musica e cabaret, realizzato grazie alla collaborazione con Comune di Livorno, Fondazione Teatro Goldoni e Mo-wan Teatro. L’iniziativa, per la regia di Alessio Brucioni e la direzione artistica di Moreno Vivaldi, raccoglie una serie di artisti che si sono messi a disposizione gratuitamente per sostenere la causa. “Inizialmente – spiega la presidente dell’ente Francesca Luschi – avevamo pensato ad un convegno, come facemmo per il nostro decennale. Poi, abbiamo riflettuto sul fatto che fosse eccessivamente di nicchia, ritenendo un’esibizione divertente come questa, molto più utile per far conoscere il nostro mondo”. Giovanni Bondi, Michele Crestacci, Ensemble Bacchelli, Stefania D’Echabur, Giada Garrison e Roberto Sbolci, Gary Baldi Bros, Lo Zerbo, Martin e La banda di Moreno, Paola Pasqui, Bobo Rondelli, Teresa Rotondo ed Eleonora Vecchio i protagonisti della serata condotta da Paolo Hendel e Adalgisa Vavassori. “Tanti nomi – commenta Vivaldi – di grande qualità, e di grande cuore, per ricordare l’operato e i valori di questa realtà sostenendola concretamente”. “Voglio sottolineare 3 elementi – conclude Brucioni – i 20 anni, sinonimo di continuità, di un lavoro serio ed importante; gli artisti, che prestano la propria opera gratuitamente; il pubblico, che ringrazio con tutto il cuore per aver risposto in modo così importante ed affettuoso alla nostra proposta. Il titolo che abbiamo scelto è quello di una bella canzone di Rino Gaetano, certo, ma l’idea è nata dal concetto di saper donare, di fare qualcosa in più, per noi e per gli altri, nella speranza di vedere, appunto, un cielo sempre più blu”.

Condividi: