Al Parco del Mulino “In Cammino con Noi”, insieme per la disabilità

Domenica 27 settembre, dalle 15.30 alle 19.30, al Parco del Mulino, torna l'iniziativa di raccolta fondi, condivisione e sensibilizzazione nata dall'impegno di alcune mamme di ragazzi con disabilità. Una giornata di incontro, solidarietà e consapevolezza aperta a tutta la città

È arrivato quel momento dell’anno in cui una comunità si ritrova, si mette in cammino e sceglie di esserci. Torna a Livorno “In Cammino con Noi”, un progetto nato dall’impegno e dalla volontà di alcune mamme di ragazzi con disabilità e che, anno dopo anno, è diventato una realtà capace di coinvolgere e sensibilizzare sempre più persone.

L’appuntamento con l’edizione 2026 è per domenica 27 settembre, dalle 15.30 alle 19.30, nei locali del Parco del Mulino, in via Voltolino Fontani 1, a Livorno. Una giornata pensata come momento di incontro, solidarietà, condivisione e sensibilizzazione, con al centro le persone con disabilità e le loro famiglie.

Dietro questa giornata c’è un lavoro che dura tutto l’anno: organizzazione, collaborazione, dialogo con le istituzioni, costruzione di relazioni e capacità di mettere insieme esigenze diverse. Un impegno portato avanti dalle tre associazioni promotrici, ciascuna con la propria identità e le proprie specificità, ma unite da un obiettivo comune: creare attenzione, consapevolezza e sostegno intorno al mondo della disabilità.

Ma dietro “In Cammino con Noi” ci sono soprattutto le persone. Ci sono le mamme e le famiglie che ogni giorno affrontano una vita spesso più complessa, cercando di garantire ai propri figli opportunità, diritti, cura e una piena partecipazione alla vita della comunità. Ci sono i ragazzi e le ragazze con disabilità, con le loro caratteristiche, le loro difficoltà, le loro conquiste e il loro modo unico di stare nel mondo. E ci sono anche i fratelli e le sorelle, che crescono accanto a loro e che spesso sviluppano una sensibilità profonda, fatta di amore, responsabilità e attenzione, che merita a sua volta ascolto e presenza.

“In Cammino con Noi” nasce proprio da qui: dalla vita reale delle famiglie e dal desiderio di trasformare le difficoltà quotidiane in un’occasione di incontro, solidarietà e consapevolezza. Per chi ha contribuito a far nascere questo progetto, essere ancora oggi parte di questa esperienza è motivo di grande orgoglio. È il risultato di un percorso fatto di fatica, impegno e anche di tante differenze che, nel tempo, hanno trovato un modo per stare insieme e diventare una forza comune.

L’invito, quindi, è rivolto a tutta la città. Partecipare significa sostenere concretamente il progetto, ma anche scegliere di conoscere, ascoltare e condividere una realtà che riguarda l’intera comunità. Domenica 27 settembre sarà una giornata per stare insieme, incontrarsi e fare un pezzo di strada fianco a fianco.

Perché, come racconta una delle mamme che ha contribuito a dare vita all’iniziativa, queste famiglie sono vere e proprie “camminatrici indefesse di una vita in salita”.

E a chi sceglierà di unirsi a loro resta un invito semplice e profondamente umano: partecipate, se ne avete l’occasione, a “In Cammino con Noi”. Potreste tornare a casa pieni di gratitudine.

IN CAMMINO CON NOI 2026

📍 Parco del Mulino – via Voltolino Fontani 1, Livorno

📅 Domenica 27 settembre 2026

🕒 Dalle 15.30 alle 19.30

Una giornata di incontro, solidarietà e sensibilizzazione. Vi aspettiamo.

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