Al Parco del Mulino la presentazione del libro Riflessi di me

Sabato 17 gennaio alle ore 15.00 al Parco del Mulino si svolgerà l’incontro pubblico dal titolo “Sentire, capire, agire: la consapevolezza come opportunità di crescita” e in questa occasione le scrittrici Viviana Vanni e Francesca Badalassi presenteranno il loro libro

La Cooperativa Sociale Parco del Mulino organizza per sabato 17 gennaio alle ore 15.00, nel Salone del Parco del Mulino, l’incontro pubblico dal titolo “Sentire, capire, agire: la consapevolezza come opportunità di crescita”. L’evento sarà moderato dalla dott.ssa Cristina Grieco, dirigente scolastica della provincia di Livorno e neoconsigliera di amministrazione della Cooperativa Parco del Mulino. Nel corso del pomeriggio verrà presentato il libro “Riflessi di me, specchi di una vita con la Sindrome di Down”, alla presenza delle autrici Viviana Vanni e Francesca Badalassi, che condivideranno il percorso umano e narrativo alla base dell’opera. Seguirà l’intervento della dott.ssa Anna Contardi, dedicato ai temi della consapevolezza e dell’inclusione delle persone con disabilità. Anna Contardi è una figura di riferimento dell’Associazione Italiana Persone Down – sede nazionale ed è autrice di numerosi testi divulgativi, tra cui “10 cose che ogni bambino con Sindrome di Down vorrebbe che tu sapessi”. L’iniziativa si concluderà con un momento conviviale, pensato per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca tra i partecipanti. L’evento è aperto al pubblico

Condividi:

Riproduzione riservata ©