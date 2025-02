Al via corso di livello base gratuito

Prenderà il via il 10 marzo alla Misericordia di Montenero un nuovo corso di livello

base gratuito volto a formare nuovi volontari. Le lezioni si terranno il lunedì e il mercoledì dalle

21 alle 23 e sono rivolte a tutti coloro che hanno la voglia e curiosità di capire come funziona il

mondo del volontariato, come mai è cosi ricco di giovani? Per la partecipazione è necessario

avere almeno 16 anni. Chi ne avesse meno può contattare la Misericordia telefonicamente

per ricevere ulteriori informazioni al seguente numero 0586 579055.

