Al via il nuovo corso gratuito di Svs per soccorritore volontario
Per qualsiasi informazione inviare email a [email protected] oppure chiamare il n. 3450901362
Hai mai pensato di fare la differenza nella tua città? È il momento giusto per agire e lasciarsi coinvolgere! Svs (Società Volontaria di Soccorso) ha aperto le iscrizioni al nuovo Corso Base per Soccorritori Volontari con Abilitazione DAE, che si terrà il giorno 15 settembre: un’opportunità per tutti i cittadini che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario e contribuire attivamente al soccorso e all’assistenza della popolazione. Il corso è completamente gratuito, aperto a chi ha già compiuto 16 anni, e non è richiesta alcuna esperienza pregressa: solo voglia di imparare, mettersi in gioco e aiutare il prossimo. Durante il percorso formativo, i partecipanti apprenderanno le nozioni fondamentali di primo soccorso, tecniche di intervento in ambulanza e l’importanza del lavoro di squadra.
Iscriviti ora:
https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=9894be14-5bf9-4866-8b04-4aef17090f6a_207_353107_1
Il calendario delle lezioni verrà fornito durante la prima serata.
Inizio corso: 15 settembre
Sede: via delle Corallaie 10
Durata e orari: ore 21.00
