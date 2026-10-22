Alla Maratona di New York nel segno della solidarietà

Erika Todisco, Elisa D'Amato, Patrizia Noce, Antonella Licianci, Francesca Gavi, Marino Biancotti, Daniele Scotto, Valter Ferretti, Vincenzo Sorrentino, Lorenzo Panucci, Giorgio Cafferata

Undici atleti dell'Atletica Amaranto disputeranno la corsa per trasformare la sfida sportiva in un messaggio di speranza per i bambini e le famiglie che affrontano leucemie e tumori: sulle loro tute ufficiali saranno presenti i loghi di Insieme per la Vita, Avis e Appartenenza Labronica

La maratona più attesa e più ambita dai corridori di tutto il mondo vedrà quest’anno la partecipazione di 11 atleti livornesi. Il primo novembre alla Maratona di New York, in nome del volontariato, concorreranno 11 atleti livornesi della società “Atletica Amaranto” con “Insieme per la Vita”, un connubio speciale nato anni fa che unisce lo sport al grande cuore del volontariato. L’iniziativa sportivo solidale ha il patrocinio del Comune di Livorno. Sulle tute ufficiali dei maratoneti saranno presenti i loghi dei partner che condividono il cammino “americano”. Oltre a quello di Atletica Amaranto vi saranno i loghi di Insieme per la Vita Odv, di Avis e dell’associazione Appartenenza Labronica. La corsa viene vista non solo come competizione, ma come un traguardo di solidarietà e un potente messaggio di speranza per tutti i bambini e le famiglie che stanno affrontando leucemia e tumori. Gli 11 atleti che correranno i mitici 42,195 km sono: Erika Todisco, Elisa D’Amato, Patrizia Noce, Antonella Licianci, Francesca Gavi, Marino Biancotti, Daniele Scotto, Valter Ferretti, Vincenzo Sorrentino, Lorenzo Panucci, Giorgio Cafferata. Il gruppo sarà accompagnato a New York dal presidente dell’ASD Atletica Amaranto Livorno Paolo Falleni, che ricopre anche il ruolo di coordinatore per l’atletica leggera/podismo all’interno del comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche e da Carla Semeraro atleta e volontaria. L’Associazione Insieme per la Vita ODV è una realtà fondamentale del nostro territorio: nata a Livorno nel 1985 per iniziativa del professor Vizzoni e di un gruppo di genitori, sostiene e aiuta concretamente le famiglie dei bambini affetti da leucemie o tumori. Inoltre, supporta attivamente il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Livorno attraverso l’acquisto di apparecchiature mediche di ultima generazione e l’erogazione di borse di studio a giovani tirocinanti. Questo legame, si legge in un comunicato stampa, ha radici profonde e personali: nel 2009, Paolo Falleni (oggi presidente dell’atletica amaranto e consigliere di Insieme per la Vita) e la moglie Erika Todisco hanno dovuto affrontare la dolorosa malattia della loro bambina, Ginevra, affetta da leucemia linfoblastica acuta. In quel momento buio l’associazione è stata vicina alla famiglia sia a livello emotivo, che economico. Oggi Ginevra sta bene, è guarita, ed è una splendida ragazza di 21 anni. L’associazione continua nella sua missione e i maratoneti hanno accolto con entusiasmo la proposta di correre la Maratona di NY con un obiettivo in più, trasformarlo in un messaggio di rinascita.

Condividi:

Riproduzione riservata ©