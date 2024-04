Alla Rosa una giornata dedicata alla disostruzione delle vie respiratorie

I medici dell’Associazione Livornese Amici del Cuore saranno a disposizione per insegnare a tutti coloro che vorranno partecipare quali sono le cose da fare e come agire in caso di emergenza di questo tipo. Partecipazione all’evento libera e gratuita

Un boccone che va di traverso, un oggetto ingoiato da un bambino possono mettere a rischio la vita. Ci sono manovre semplici, che ognuno può effettuare, e che agevolano la fuoriuscita di quello che impedisce la respirazione e possono salvare la vita. Occorre però sapere che cosa fare e proprio per divulgare queste semplici regole il prossimo mercoledì 17 aprile al Centro commerciale La Rosa si terrà una giornata dedicata alla disostruzione delle vie respiratorie. I medici dell’Associazione Livornese Amici del Cuore saranno a disposizione per insegnare a tutti coloro che vorranno partecipare quali sono le cose da fare e come agire in caso di emergenza di questo tipo. La giornata è stata organizzata dalla Farmacia La Rosa e si inserisce in un calendario di tre incontri che hanno per tema la salute dei cittadini. I temi che saranno trattati sono: Disostruzione delle prime vie aeree da corpo estraneo in età pediatrica e adulta che si terrà il prossimo 17 aprile, Il diabete e l’insulino resistenza con misurazione gratuita della glicemia che si svolgerà l’8 maggio ed infine nel mese di giugno in data da definirsi si parlerà di Ipertensione. L’Associazione Livornese Amici del Cuore, attiva in città da venticinque anni, è impegnata, tra l’altro, nella divulgazione di quanto occorre fare per cercare di salvare una vita in caso di arresto cardiaco con l’uso del defibrillatore e di come agire in caso di ostruzione delle vie respiratorie. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. I medici saranno presenti dalle 10 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18,30.

