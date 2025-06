All’Itis lo sport paralimpico diventa lezione di vita: inclusione, coraggio e nuove prospettive

L’obiettivo era chiaro: sensibilizzare i più giovani sul valore dello sport come veicolo di uguaglianza, inclusione e rispetto reciproco. E il risultato è andato ben oltre le aspettative

Un’intera giornata vissuta intensamente tra emozioni, ascolto e voglia di mettersi nei panni dell’altro. È quella che hanno trascorso studenti e docenti dell’Itis di Livorno, grazie all’evento “Lo sport Paralimpico: palestra d’inclusione e crescita”, organizzato nell’ambito del Progetto n.13 dell’istituto.

Un’iniziativa che ha trasformato la palestra scolastica in un luogo di incontro autentico, dove le barriere – fisiche e mentali – sono state messe da parte per lasciare spazio alla condivisione. Protagonisti, accanto ai ragazzi, sono stati gli atleti paralimpici, testimoni diretti di come la determinazione possa trasformare la fragilità in forza.

Le parole degli studenti: un’onda di consapevolezza – A raccontare meglio di chiunque altro la portata dell’esperienza sono state le parole degli stessi studenti. Frasi intense, vere, spontanee, che testimoniano un cambiamento di sguardo, un’apertura interiore.

“Tirare senza vedere il bersaglio è stato qualcosa che in sei anni di tiro non avevo mai provato. Mi ha riempito il cuore.”

“È stato come aprire un portale verso un mondo che non conoscevo.”

“È stato faticoso, ma bello mettermi nei panni di un atleta paralimpico.”

“Oggi ho capito che tutti possono inseguire i propri sogni, anche quando sembrano impossibili.”

C’è chi parla di “bellezza di percepire il mondo diversamente”, chi invita a essere “ciechi davanti alle differenze”, chi ha compreso che “la disabilità non ti impedisce di fare ciò che ami”.

Uno studente ha chiuso con una riflessione che lascia il segno- “Non puoi aggiungere giorni alla tua vita, ma puoi aggiungere vita ai tuoi giorni. Sei tu lo scrittore della tua storia.”

Un messaggio da portare fuori dalle aule-

Quella del 7 giugno non è stata solo un’attività scolastica. È stata una lezione di umanità, capace di unire mondi diversi e abbattere pregiudizi. Un esempio di come la scuola possa e debba formare persone, oltre che studenti.

“Questa esperienza andrebbe portata ovunque, per farla vivere a tutti”, ha scritto uno dei partecipanti.

Un insegnamento che resterà nel cuore di chi c’era: lo sport, ancora una volta, ha dimostrato di essere un linguaggio universale. E Livorno ha dato prova di saperlo parlare con sensibilità e passione.

Elenco degli esperti esterni che hanno presenziato a scuola:

Michela Castellani ( Presidente Strabilianti – Delegato Regione Toscana FISPES sport Paralimpici e sperimentali)

Eleonora Bologna (Delegato Regionale Toscana FINP nuoto Paralimpico)

Maurizio Melis ( Presidente TDS)

Federico Dolce (allenatore)

Mauro Bacci ( Consigliere Strabilianti)

Claudio Galici ( Consigliere Srabilianti – allenatore FIGC calcio)

Valerio Aringhieri (Consigliere Strabilianti)

Alessandro Paroli ( Consigliere Strabilianti – allenatore scherma Paralimpica)

Dario Finetti (Consigliere Strabilianti -allenatore scherma)

Elenco atleti paralimpici che hanno presenziato a scuola:

Letizia Baria (lancio del disco Paralimpico)

Sofia Guerrieri ( nuoto e basket in carrozzina)

Giulia Aringhieri ( nazionale sitting volley )

Matteo Panariello ( tiro con l’arco “cieco”)

Mattia Galvagno ( scherma)

Christian Volpi (canoa Paralimpica)

Alessandro Grassi (ciclismo “amputati”)

Claudio Rigolo ( tennis in carrozzina e vela adattata)

Pietro Passerini ( nuoto)

Labrosport

Tutte le attrezzature sportive sono state fornite gratuitamente da Decathlon.

Prof. referenti del Progetto: professoressa Sarah Cappellini – Professoressa Alice Bondi, professoressa Chiara Sonnino

