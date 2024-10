Anna: “Tatuaggio gratuito post mastectomia per tutte le donne”

L'iniziativa della titolare del Centro di Estetica Avanzata Anna Voloshenko in occasione del mese dedicato alla prevenzione al tumore al seno

Il Centro di Estetica Avanzata Anna Voloshenko in occasione del mese dedicato alla prevenzione al tumore al seno offre gratuitamente fino al 31 dicembre 2024 il servizio di Tatuaggio Paramedicale in 3D al complesso Areola-Capezzolo a tutte le donne che hanno subito un intervento di mastectomia. Per informazioni contattare tramite whatsapp il 328.6566067 Centro di Estetica Avanzata Anna Voloshenko Via E. Mayer, 13b.

