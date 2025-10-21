Aperte le iscrizioni agli Amici del cuore

Un gruppo di soci durante la passeggiata cardiologica del 29 settembre

L’associazione mette a disposizione della città i volontari e gli specialisti cardiologi per la lotta alle malattie del cuore e della circolazione. In questi giorni ha preso avvio la nuova campagna di iscrizioni per l’anno sociale 2025- 2026

Prevenire le malattie cardiovascolari e lottare contro la morte improvvisa da arresto cardiaco. Sono questi gli obiettivi che si pone l’Associazione Livornese Amici del Cuore mettendo a servizio della comunità cittadina i propri medici e volontari. Nella sede in via San Simone 9 ad Ardenza si tengono corsi di attività fisica per cardiopatici o soggetti ad alto rischio cardiovascolare. Gli esercizi vengono effettuati nella luminosa palestra sotto la guida di un fisioterapista e con la costante presenza di un medico. Fare attività fisica in modo regolare e costante è molto importante per contrastare la progressione delle malattie cardiovascolari. L’associazione effettua corsi per la rianimazione cardio polmonare e l’uso del defibrillatore (corsi BLSD). Nell’intento di divulgare la cultura della prevenzione alle nuove generazioni vengono anche effettuati corsi agli studenti a partire dalle scuole elementari. L’Associazione aderisce al progetto Vita Italia, un network nazionale che ha l’obiettivo di salvare quante più vite possibili di persone colpite da arresto cardiaco improvviso. L’arresto cardiaco può essere combattuto con precoci e ben eseguite manovre rianimatorie e con l’uso di un defibrillatore. Tutti possono imparare il modo di intervenire e contribuire a salvare una vita. Chiamare i soccorsi, effettuare la rianimazione è quello che viene insegnato nei corsi che hanno la durata di qualche ora. Qualche ora del nostro tempo è un investimento che può salvare una vita umana. L’associazione aderisce a Progetto Vita Italia. Le manovre per salvare una vita possono essere insegnate anche ai bambini delle scuole elementari ed in questo senso è stato avviato un progetto pilota con un complesso scolastico della nostra città. Vengono insegnate anche le manovre di disostruzione delle vie aeree superiori da corpo estraneo nell’adulto e nel bambino. Un oggetto, un boccone troppo grande possono ostruire le vie aeree e semplici manovre ben effettuate ne favoriscono l’espulsione e la ripresa della respirazione.

Associarsi significa contribuire fattivamente a sostenere queste attività. Ci si può iscrivere recandosi in via San Simone 9 negli orari di apertura consultabili sul sito www.amicidelcuorelivorno.it o compilando il form sul sito stesso. Il costo annuale della tessera associativa è di soli 25 euro. L'associazione Livornese Amici del Cuore opera a sostegno della comunità cittadina.

