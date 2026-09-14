Ardenza cardioprotetta, inaugurato un defibrillatore alla Svs

La presidente Bolognesi e il comandante Bufi: "Una sinergia al servizio della salute dei cittadini". Presente alla inaugurazione anche l'assessore Magnani

Un nuovo presidio di sicurezza entra a disposizione della cittadinanza. Da questa mattina il quartiere di Ardenza può contare sulla presenza di un Defibrillatore Automatico Esterno, installato all’esterno della sede della SVS in via Ricci e donato dalla Asd Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”. L’inaugurazione rappresenta il risultato di una collaborazione nata con un obiettivo preciso: mettere a disposizione del territorio uno strumento concreto di prevenzione e di tutela della salute, accessibile in caso di emergenza. Alla cerimonia hanno preso parte la presidente della Svs Marida Bolognesi insieme al direttore Francesco Cantini il Comandante del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, Colonnello Girolamo Bufi, e, in rappresentanza del Comune di Livorno, l’assessore alle Politiche giovanili e alla Formazione e innovazione Michele Magnani, insieme ai volontari della Svs, ai rappresentanti della realtà sportiva e ai numerosi giovani atleti. La presenza del defibrillatore in un punto accessibile del quartiere costituisce infatti un importante elemento nella rete di cardioprotezione del territorio. In caso di arresto cardiaco, la possibilità di intervenire rapidamente può risultare determinante, rendendo la diffusione dei DAE un investimento concreto nella sicurezza collettiva. “Una sinergia al servizio della salute dei cittadini” è questo il significato evidenziato dalla presidente Bolognesi e dal Colonnello Bufi, che hanno sottolineato il valore della collaborazione tra realtà differenti ma unite dalla stessa attenzione verso la cittadinanza. Per la Asd Esercito – 187° Folgore, l’iniziativa assume inoltre un significato che supera i confini dell’attività sportiva. Il Karate e lo sport diventano anche strumenti attraverso i quali trasmettere ai più giovani valori come responsabilità, attenzione verso gli altri, senso di appartenenza e servizio alla comunità. Particolarmente significativa, in questo senso, la presenza dei giovani atleti della società all’inaugurazione: un modo per mostrare loro, attraverso un gesto concreto, che far parte di un’associazione sportiva significa anche comprendere il proprio ruolo all’interno del territorio nel quale si vive e si opera. Il nuovo Dae di via Ricci lascia così ad Ardenza un segno tangibile e permanente: non soltanto una donazione, ma un presidio di sicurezza destinato alla collettività. Sport, volontariato e istituzioni possono incontrarsi su obiettivi comuni. Ad Ardenza, da oggi, questa collaborazione si traduce in uno strumento capace di proteggere concretamente la vita delle persone.

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