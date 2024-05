Artaldi riconfermato presidente della Cri Livorno

Sarà affiancato da Erika Falleni, Cinzia De Gioia e Andrea Lucariello nella direzione della CRI Livornese per i prossimi quattro anni

Nella giornata di domenica 19 Maggio, in 455 Comitati di Croce Rossa di tutta Italia, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi. A Livorno è stato riconfermato il Presidente uscente Giacomo Artaldi che sarà affiancato da Erika Falleni, Cinzia De Gioia e Andrea Lucariello nella direzione della CRI Livornese per i prossimi quattro anni. I Volontari e Dipendenti CRI ringraziano i consiglieri uscenti Petula Giusti e Pasqualino Fungaroli che assieme al Presidente Artaldi e al Vice Andrea Lucariello hanno diretto il Comitato di Livorno per i quattro anni nei quali l’Associazione ha dovuto fronteggiare l’emergenza pandemica e una nuova sfida umanitaria per la nostra città come la gestione degli sbarchi delle persone migranti che approdano nella nostra città.

