At in piazza con le arance delle salute

Autolinee Toscane informa che grazie al Circolo Ricreativo Aziendale e ai suoi volontari, anche a Livorno sarà possibile dare il proprio contributo alla ricerca scientifica promossa da Fondazione AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, con l’acquisto delle “arance della salute”. L’appuntamento è fissato per sabato 24 gennaio in piazza Grande e in piazza Cavour, a partire dalle ore 9, dove i volontari distribuiranno le salutari arance rosse per sostenere Airc. Si ricorda che Autolinee Toscane fornirà la propria collaborazione mettendo a disposizione gratuita un pulmino e un autista dedicato per trasportare il materiale nelle due piazze dove si svolge l’iniziativa. Sarà possibile acquistare le reticelle di arance rosse coltivate in Italia con un contributo di 13 euro, miele ai fiori d’arancio (10 euro) e marmellata d’arancia (8 euro).

Come informa Airc da oltre 25 anni le Arance della Salute sono un simbolo di impegno condiviso. Un impegno per la collettività, che sostiene il lavoro dei ricercatori per trovare nuove cure contro il cancro e migliorare la qualità della vita di chi lo affronta. E un impegno per sé stessi, perché seguire uno stile di vita sano può ridurre il rischio di ammalarsi. Le donazioni saranno destinate ai progetti di ricerca indipendente e alle borse di studio di circa 5.000 ricercatori che lavorano in istituzioni prevalentemente pubbliche di tutta Italia, con l’obiettivo di mettere a punto trattamenti sempre più efficaci contro i tipi di cancro ancora poco curabili e studiare nuovi strumenti e strategie per la diagnosi precoce e per la prevenzione.

Simbolo di sana alimentazione, le arance rosse contengono gli antociani, pigmenti naturali con poteri antiossidanti, e sono ricche di vitamina C: con una sola arancia si copre più di due terzi del fabbisogno giornaliero di questa importante vitamina. Insieme ai prodotti sarà consegnata una pubblicazione dedicata alle azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per aiutarsi a rimanere in salute. Del resto, come spiega Airc, sono oramai numerosi gli studi che hanno dimostrato che il 40% circa dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile attraverso sane abitudini: non fumare, fare attività fisica, scegliere un’alimentazione varia ed equilibrata in linea con la dieta mediterranea, non bere alcolici, aderire alle vaccinazioni e agli screening raccomandati per la diagnosi precoce. Ma, nonostante queste evidenze, la diffusione di sovrappeso e obesità in Italia è preoccupante, soprattutto tra i bambini: il 37% circa è in sovrappeso e, di questi, il 17% è obeso2. Si tratta di numeri tra i più alti in Europa, dovuti principalmente a un’insufficiente attività fisica e a un’alimentazione che si è allontanata dai principi della dieta mediterranea.

Riproduzione riservata ©