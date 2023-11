Autolinee Toscane e Cral a fianco di Airc con “I Cioccolatini della Ricerca”

Autolinee Toscane e Cral con i suoi volontari, scendono in campo a fianco di Airc per la ricerca contro il cancro. Infatti, sabato 11 novembre 2023 dalle 9 in piazza Grande e piazza Cavour torna l’iniziativa di Airc per sostenere la ricerca contro il cancro i “Cioccolatini della Ricerca”. L’iniziativa è promossa dal Cral di Livorno dei dipendenti di Autolinee Toscane in collaborazione con l’azienda AT che fornisce un mezzo per portare i cioccolatini nella due piazze.

Come spiega Airc a fronte di una donazione di 13 euro oltre ad una elegante confezione da 200 grammi di cioccolato fondente di qualità firmato Venchi, verrà consegnata anche una Guida con le ultime novità per la prevenzione e la cura del cancro.

Da 29 anni I Giorni della ricerca sono l’appuntamento di riferimento per informare e sensibilizzare il pubblico su prevenzione, diagnosi e cura del cancro. Un ricco programma di iniziative e appuntamenti che invita tutti a partecipare attivamente, a conoscere i nuovi traguardi della scienza e a sostenere concretamente i circa 6mila ricercatori Airc al lavoro per avvicinare sempre di più la ricerca alla cura per tutti i tipi di cancro.

