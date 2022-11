Sabato 12 Autolinee Toscane e Cral a fianco di Airc

Sabato 12 novembre dalle ore 9 in piazza Grande e piazza Cavour tornano i "Cioccolatini della Ricerca" per sostenere la ricerca contro il cancro

Sabato 12 novembre 2022 in piazza Grande e piazza Cavour torna l’iniziativa di AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro i “Cioccolatini della Ricerca“. L’iniziativa è promossa dal CRAL di Livorno dei dipendenti di Autolinee Toscane in collaborazione con l’azienda AT che fornisce un mezzo per portare i cioccolatini nella due piazze. Autolinee Toscane per sensibilizzare i cittadini ha anche affisso le locandine dell’iniziativa nelle bacheche delle pensiline dei bus. Come spiega AIRC a fronte di una donazione di 10 euro, oltre ai Cioccolatini della Ricerca, viene offerta una guida con informazioni sui traguardi e sulle prossime sfide per la cura delle metastasi e per i tumori cerebrali. Nella pubblicazione si trovano anche quattro ricette a tema cioccolato per realizzare dolci sani senza rinunciare al gusto firmate da Damiano Carrara, Michela Coppa, Chiara Maci e Benedetta Parodi.

