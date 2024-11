Avis a sostegno della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Avis Comunale di Livorno rinnova il proprio impegno di solidarietà verso i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che verrà celebrata il prossimo 20 novembre, Avis Comunale di Livorno rinnova il proprio impegno di solidarietà verso i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino.

Come già avvenuto lo scorso anno, Avis Livorno desidera offrire un momento di allegria e spensieratezza ai piccoli pazienti.

Per l’occasione, saranno donati giocattoli, peluche e materiale da disegno, nella speranza che questo gesto possa portare un sorriso e un po’ di conforto ai bambini e ragazzi durante la loro degenza, la consegna si terrà mercoledì 20 novembre 2024 nella sala d’attesa reparto di Pediatria. “Siamo felici di poter portare un po’ di gioia ai bambini ricoverati”, dichiara Matteo Bagnoli (in foto), presidente di Avis Comunale Livorno.

La Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza ci ricorda l’importanza di essere vicini ai più piccoli, specialmente a coloro che stanno affrontando situazioni difficili. Con questo comunicato, Avis Comunale di Livorno desidera ringraziare anticipatamente il personale del reparto di pediatria per la disponibilità e l’accoglienza, e coglie l’occasione per ribadire il proprio impegno verso la comunità.

