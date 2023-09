Avis, i Rebels Pielle donano il sangue

Venerdì, 29 settembre 2023 alcuni donatori Avis Comunale Livorno, che fanno parte del gruppo “Rebels Pielle” di Livorno si sono uniti, ancora una volta, per una significativa iniziativa di donazione di sangue presso il Centro Trasfusionale di Livorno

Venerdì, 29 settembre 2023 alcuni donatori Avis Comunale Livorno, che fanno parte del gruppo “Rebels Pielle” di Livorno si sono uniti, ancora una volta, per una significativa iniziativa di donazione di sangue presso il Centro Trasfusionale di Livorno.

Questo evento è stato organizzato con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’importanza della donazione di sangue e incoraggiare altre persone a partecipare attivamente alla vita associativa. La donazione di sangue è fondamentale per fornire assistenza medica in situazioni di emergenza, interventi chirurgici, trattamenti per malattie croniche e molte altre circostanze in cui il sangue è essenziale.

Il gesto altruista di questi tifosi è stato un segno di solidarietà e umanità, con questa donazione hanno dimostrato il loro impegno per il bene comune, le donazioni di sangue e plasma sono essenziali per far vivere e sopravvivere moltissimi malati.

“Ringraziamo ancora una volta i Rebels Pielle di Livorno che hanno risposto numerosi all’appello – dicono dall’Avis – dimostrando il loro impegno a sostenere la mission della nostra associazione. Invitiamo tutti i gruppi sportivi, tifosi ecc… interessati a contattarci per programmare insieme altre giornate di donazione di sangue. Sarà un’opportunità per consolidare relazioni, condividere esperienze e lavorare insieme per un obiettivo comune: aiutare coloro che necessitano di trasfusioni di sangue”.

Condividi: