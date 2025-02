Avis, il presidente Bagnoli saluta: “E’ stato un viaggio bellissimo”

Dopo 8 anni di presidenza, Bagnoli termina il suo incarico: "Non è un addio ma un arrivederci con Avis sempre nel cuore"

di Giulia Bellaveglia

Tempo di assemblea annuale sabato 15 febbraio per l’Avis Livorno. Ma, soprattutto, tempo di saluti per il presidente Matteo Bagnoli che, dopo 8 anni di presidenza suddivisi in 2 mandati, termina il suo incarico. “Sono stati 8 anni molto intensi – dice – bellissimi, ma molto impegnativi. E adesso è arrivato il momento di lasciare il posto ad altri. Il mio è un abbraccio caloroso ma non un addio, bensì un arrivederci con Avis sempre nel cuore. Scomparire è impossibile e sarebbe anche brutto; resterò vicino all’associazione per continuare a donare e a dare una mano come volontario come ho sempre fatto. Ho deciso di candidarmi come consigliere alla zonale che racchiude Livorno e Collesalvetti. Grazie allo staff e a tutto il Consiglio. Senza di voi niente sarebbe stato possibile”. Dopo la lettura del bilancio da parte della tesoriera Rita Rabuzzi, la parola passa all’assessore al sociale Andrea Raspanti. “Mi fa piacere esserci – commenta – e soprattutto mi fa piacere vedere un’assemblea così partecipata. Non credo siano molte le realtà del terzo settore del nostro territorio che possono contare su un legame così forte con i propri associati. Questa associazione può essere considerata a tutti gli effetti parte del sistema dei servizi pubblici. Grazie a tutti i volontari che tengono in piedi un movimento così importante, ma anche così complesso come quello della raccolta di sangue e derivati. Grazie, anche perché offrono un aiuto concreto al nostro sistema sanitario nazionale”. L’evento è stato anche l’occasione, come di consueto, per la premiazione dei cosiddetti donatori benemeriti, ovvero coloro che si sono distinti per grandi e particolari quantità di donazioni. L’assemblea ha inoltre aperto ufficialmente le elezioni per la nomina del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo, i cui nomi verranno resi noti sabato 22 febbraio (termine votazioni venerdì 21 febbraio). Per quanto riguarda i numeri delle donazioni, nel 2024 ne sono state registrate 600 in meno rispetto al 2023 per un totale di 7mila e 500 unità raccolte tra sangue, plasma e multicomponenti.

