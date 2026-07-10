Avis porta la cultura della donazione alla Notte Bianca dello Sport

Presentato il progetto promosso da Avis Zonale Livorno: un gazebo informativo davanti al Pala Cosmelli, testimonianze di cittadini e atleti donatori e il coinvolgimento delle associazioni del territorio per sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue e non solo

di Martina Romeo

Presentato nella sede di Avis Zonale di Livorno in via Don Bosco 9, il progetto “Sport, Salute e Dono”. Promosso da Avis, e finanziato da Cesvot nell’ambito del bando per la realizzazione di iniziative promozionali a carattere locale, il progetto vedrà l’Avis Zonale di Livorno diventare parte integrante della Notte Bianca dello Sport di domani, 11 luglio, con un gazebo informativo mirato alla promozione della donazione nel suo complesso, situato davanti al Pala Cosmelli dalle 18 fino al termine della manifestazione. “La Notte Bianca dello Sport è un evento che si sposa perfettamente con i valori di Avis, – apre la conferenza Matteo Bagnoli, presidente di Avis Zonale Livorno – da sempre promotore della donazione del sangue e di un corretto stile di vita, base di uno sportivo. Un qualcosa di realizzabile grazie a Cesvot e a tutti i partner coinvolti nell’iniziativa”. In collaborazione ad Avis Zonale di Livorno, infatti, parti integranti del progetto sono anche Avis Comunale di Livorno ODV, Avis Intercomunale di Collesalvetti-Crespina Lorenzana-Fauglia-Orciano Pisano ODV, Sezione AIL di Livorno, ADMO Livorno, Vite ODV e la sede livornese del Coni. “Accetto sempre volentieri gli inviti di Avis – tiene a sottolineare il presidente di AIL Livorno, Andrea Leonardi – Per noi è fondamentale diffondere il più possibile il tema delle donazioni, soprattutto perché abbiamo la necessità di unire alle terapie tutto ciò che è fondamentale alla salvezza: il sangue. Troviamo gratificanti questo genere di iniziative riguardanti il dono, ci permettono di portare avanti la nostra missione e stare vicini il più possibile ai pazienti e alle loro famiglie. In questo caso lo sport ci supporta e ci dona visibilità, permettendoci, inoltre, di farci conoscere ancora di più”. Elemento distintivo del progetto saranno le interviste a cittadini ed atleti donatori, realizzate con l’obiettivo di raccogliere e mostrare testimonianze dirette che diventeranno contenuti video di sensibilizzazione visibili sulle piattaforme ufficiali di tutti i partner coinvolti. “Tutto il materiale raccolto durante la manifestazione verrà utilizzato per veicolare il messaggio della donazione – aggiunge Bagnoli – Un qualcosa per noi di fondamentale importanza, che ricorda alle persone l’importanza del dono”. “Questi eventi danno la possibilità di ribadire l’importanza della donazione come mezzo per continuare a far circolare la vita. – dichiara il presidente di Avis Livorno, Antonio Cucè – Ogni donazione permette di salvare da 1 a 3 persone. Con il nostro lavoro, con questo piccolo gesto, dal 1955 siamo riusciti a salvare qualche migliaio di persone. Prima di andare in vacanza, è necessario ricordare chi non può farlo”. Menzione particolare è andata anche a Igor Protti, uno dei principali testimonial della donazione. “Quando stava bene, veicolava sempre l’importanza della donazione. Era uno di quelli che non mancava mai. Ci fa sempre piacere ricordarlo”.

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