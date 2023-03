(1) Allegati (1) I NOMI DEI PREMIATI ALLA ASSEMBLEA AVIS 2023

Avis, premiati 90 donatori con la benemerenza

Il presidente Bagnoli: "A tutti ha fatto molto piacere la presenza del sindaco". La gioia di Federico, impiegato tecnico di Aamps, tra i 90 premiati: "Mio nonno donatore, mio padre donatore, io donatore. Spero che lo diventi pure mio figlio. Ogni volta che esco dal centro trasfusionale mi sento una stupenda sensazione dentro. Ho fatto tantissime donazioni nel giorno del mio compleanno, come se mi facessi un regalo". Tutti i premiati

Successo per Mettiamoci il cuore, triangolare di beneficenza organizzato da Avis Livorno sabato 25 marzo, giornata caratterizzata anche dalla premiazione di 90 donatori Avis con le benemerenze durante l’assemblea annuale dell’associazione. La soddisfazione del presidente Matteo Bagnoli: “Entrambi gli eventi sono riusciti alla perfezione. Per l’assemblea la sala era piena del Cisternino di Città, probabilmente anche perché abbiamo deciso di unire, come in passato, le consuete approvazioni di bilancio alle premiazioni dei donatori emeriti. A tutti ha fatto molto piacere che a consegnare i premi sia stato il sindaco. Stesso discorso per il triangolare, arricchito dalla presenza della comandante Annalisa Maritan e dalla fanfara dell’Accademia Navale. Ringrazio anche il Centro Nuovo Coteto per averci messo a disposizione i campi in maniera gratuita e il nostro consigliere Claudio Mazzi per aver organizzato il torneo alla perfezione. Tantissimi i personaggi di spicco presenti ai nostri eventi, segno che l’associazione è conosciuta ed apprezzata”. Tra i 90 premiati c’è anche Federico Grassi, 52 anni il prossimo ottobre, impiegato tecnico di Aamps con più di 50 donazioni di sangue all’attivo. “Sinceramente ero molto emozionato, mi stavano per premiare con una medaglia d’oro. Mio padre, anche lui donatore, ne ha ricevute diverse di medaglie: mio nonno donatore, mio padre donatore, io donatore. Spero che pure mio figlio continui. Alla presenza del sindaco sono stato premiato. L’ho ringraziato personalmente per essere stato presente alla premiazione. Mi sono commosso tantissimo e sono riuscito a trattenermi. Ogni volta che esco dal centro trasfusionale, mi sento una stupenda sensazione dentro, la contentezza di aver dato un contributo, la speranza di aiutare. Ho fatto tantissime donazioni nel giorno del mio compleanno, come se mi facessi un regalo. Voglio ringraziare tutto il personale dell’Avis, sempre così cortesi, educati e molto preparati. Inoltre il personale del centro trasfusionale, dai medici agl’infermieri, che riescono a mixare professionalità, gentilezza e sensibilità”.

I criteri delle benemerenze:

Rame 6 donazioni e 3 anni in Avis oppure 8 donazioni

Argento 12 donazioni e 5 anni in Avis oppure 16 donazioni

Argento Donato 24 donazioni e 10 anni in Avis oppure 36 donazioni

Benemerenze Oro 40 donazioni e 20 anni in Avis oppure 50 donazioni

Benemerenza Oro con Rubino 60 donazioni + 30 anni in Avis oppure 75 donazioni

Benemerenza Oro con Smeraldo 80 donazioni + 40 in Avis oppure 100 donazioni

Benemerenza Oro con Diamante 120 donazioni

