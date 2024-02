Avis, premiati i donatori con la benemerenza

Assemblea annuale dei soci, la sezione Avis di Livorno la più virtuosa della Toscana: 254 donazioni in più nel 2023 rispetto al 2022. Tutti i nomi dei premiati

di Giulia Bellaveglia

Grandissima partecipazione per l’assemblea dei soci di Avis Livorno edizione 2024, evento che si è aperto con un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incidente nel cantiere edile di Firenze. Gli spazi dell’auditorium Giorgio Kutufà del Museo di storia naturale del Mediterraneo hanno visto riunirsi numerosi associati che nel corso della mattinata hanno ascoltato i tanti punti esposti: verbale della commissione verifica poteri, relazione delle attività del consiglio direttivo, relazione del tesoriere, bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024, relazione collegio dei revisori dei conti, approvazione e ratifica dei vari atti, nomino delegati assemblea provinciale/zonale, rinnovo della commissione verifica poteri, candidatura e nomina componente commissione verifica poteri di Avis nazionale per il mandato 2024/2027. “Nel 2023 – afferma il presidente Matteo Bagnoli – abbiamo registrato ben 8.356 donazioni, ovvero 254 sacche in più rispetto al 2022. Un traguardo che testimonia l’incredibile lavoro che viene svolto dietro le quinte e che consente di raggiungere numeri importantissimi. Basti pensare che Livorno è la sezione più virtuosa della Toscana”. L’incontro è stato anche l’occasione per ricordare due aspetti di fondamentale importanza: l’elezione di un nuovo consiglio direttivo alla prossima assemblea del 2025 e il cambio della storica sede di viale Carducci, dovuto alla costruzione del nuovo ospedale, su cui si sa ancora poco di certo. Gli interventi sono poi proseguiti con un dibattito aperto a tutti e con la consueta premiazione dei soci benemeriti. Questo l’elenco delle persone omaggiate nel corso della mattinata: Roberto Bagnato, Claudio Balest, Francesco Baluganti, Elisa Barbetti, Sirio Bastianelli, Stefano Biasci, Irene Bini, Sara Capecchi, Roberto Carrani, Claudio Castagnoli, Mirko Ceccherini, Emiliano Cecconi, Roberta Costa, Federico Del Forno, Nicola Di Batte, Silvio Di Giuseppe, Emiliano Falca, Enrico Fancello, Stefano Ferroni, Fulvio Formigli, Luca Fregoli, Lorenzo Freschi, Chiara Gabella, Francesco Gadducci, Andrea Galligani, Giuseppe Iannaccone, Luigia Lorusso, Samantha Marceddu, Elvio Melani, Andrea Mollica, Carlo Mosetti, Rosalia Musumeci, Francesca Nani, Giovanni Parisi, Sara Patrizi, Stefano Pellegrini, Cristina Risecchi, Gino Romeo, Bruno Salvadorini, Matteo Sammartano, Barbara Senesi, Simone Socci, Letizia Spallino, Fabrizio Taddei, Adjaratou Termine, Valeria Tonelli e Luigi Vellucci.

