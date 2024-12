Avis presenta gli eventi natalizi: “Un momento di riflessione e condivisione”

Giovedì 12 dicembre al Nuovo Teatro delle Commedie il consueto “Scambio degli auguri” nel corso di una serata condotta dai comici Phrones e domenica 29 la “corsa/camminata degli auguri”. Il presidente Bagnoli: "Si sta per chiudere un anno importante e ricco di eventi anche se chiudiamo con 600 donazioni in meno rispetto al 2023"

di Giulia Bellaveglia

Tornano, anche per quest’anno, i tradizionali appuntamenti natalizi targati Avis Livorno. Si parte giovedì 12 dicembre alle ore 21 negli spazi del Nuovo Teatro delle Commedie con il consueto “Scambio degli auguri”, nel contesto di una serata condotta dai comici Phrones. “Siamo veramente felici – commenta il presidente Matteo Bagnoli – di terminare il 2024 con il nostro tradizionale evento, che riunisce tantissimi tra soci e donatori. Un momento di condivisione, di musica, che conclude anche un progetto, Generazione donatori: giovani per la vita, che ha visto coinvolti i giovani, appunto, allo scopo di sensibilizzarli al gesto del dono del plasma e del sangue”. Dopo Natale invece, domenica 29 dicembre a partire dalle 8.15 con ritrovo in piazza Del Duomo, sarà la volta della “Corsa/Camminata degli auguri”. “Questo appuntamento – prosegue Bagnoli – giunto alla sua 18esima edizione, si configura come un’occasione per stare insieme, sempre all’insegna del tema della donazione, e per omaggiare una persona speciale, Fabrizio Cambi, che quattro anni fa ci ha lasciato. Lui era il simbolo di questa manifestazione, per questo lo vogliamo ricordare in compagnia di tanti atleti e non che avranno voglia di trascorrere una piacevole mattinata”. Poi, è il momento del punto della situazione sui 12 mesi appena trascorsi. “Un anno importante, ricco di eventi e che vede la fine del mandato dell’attuale consiglio, motivo per cui rivolgo l’invito a candidarsi a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco e supportare la nostra associazione. Per quanto riguarda il resto, tante donazioni, anche se chiudiamo con numeri che un po’ ci preoccupano: rispetto al 2023 ne abbiamo registrate circa 600 in meno. Dati su cui dobbiamo riflettere, ma che dobbiamo anche leggere come positivi, ringraziando tutti i nostri donatori che silenziosamente, volontariamente e gratuitamente dedicano un po’ del proprio tempo a questa giusta causa. C’è bisogno di voi, dell’impegno di tutti, all’insegna di un 2025 bello e ricco di donazioni”.

