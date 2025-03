Avis presenta il nuovo consiglio direttivo

Cliccate sul bottone celeste sopra al titolo per consultare le schede di presentazione di ciascun componente del consiglio direttivo

Formano il consiglio 13 componenti, 3 le donne. Il presidente Cucè: "La caratteristica principale del gruppo è l'amore per il dono". Il 2025 sarà un anno ricco di eventi. Tra questi, il trasferimento di sede in via Don Bosco e la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue in occasione del 70° anniversario della nascita della sezione Avis di Livorno

di Giulia Bellaveglia

Presentato il nuovo Consiglio direttivo di Avis Livorno 2025-2029. A presentare tutti i membri, il presidente Antonio Cucè. “La loro caratteristica principale – dice – è quella di essere persone comuni, dotate però di un forte senso di appartenenza e dell’amore per il dono. Tuttavia, al di là di questa generalizzazione, ciò che davvero le distingue è la loro motivazione profonda. Il gruppo è composto da 13 elementi: 5 con esperienze precedenti e 8 completamente nuove, di cui 3 donne. Per noi, la presenza femminile rappresenta un confronto importante nella vita associativa: la donna porta una prospettiva diversa, arricchisce con le sue idee e crea momenti di scambio preziosi, specialmente quando si tratta di raccontare e vivere la realtà del dono. Se siamo arrivati qui, il merito è anche e soprattutto di chi ci ha preceduto, che ringrazio con tutto il cuore”. Poi, prosegue facendo il punto sulle iniziative. “Uno dei principali obiettivi sarà l’organizzazione di una campagna informativa innovativa, finalizzata a educare e sensibilizzare sia i donatori storici che quelli potenziali. In un contesto in cui le informazioni si diffondono rapidamente attraverso i media e sono spesso soggette a distorsioni e fake news, diventa essenziale che il messaggio sulla donazione di sangue venga comunicato in maniera chiara e diretta da esperti del settore”. Questi i nomi del Consiglio direttivo in carica: Antonio Cucè (presidente), Rosario Santoro (vice presidente), Alessandro Calugi (vice presidente), Giovanni Belfiore (segretario), Rossella Miniati (tesoriera), Alberto Andolfi, Lara Carossio, Paolo Demi, Luca D’Alessandro, Lisa Marino, Carlo Montesano, Paolo Pozzi e Lorenzo Romoli. “Avis Livorno – conclude Cucè – invita tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere le attività dell’associazione. Ogni donazione è un gesto di immenso valore che può fare la differenza nella vita di molte persone”. Il 2025 sarà un anno ricco di eventi. Tra questi, il trasferimento di sede in via Don Bosco a Colline e la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue in occasione del 70° anniversario della nascita della sezione Avis di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©