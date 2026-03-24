Avis presenta la terza edizione di Pasqualand

L'evento, organizzato da Avis Comunale Livorno con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei Vip Libecciati Livorno, è dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni ed è in programma giovedì 2 aprile dalle ore 15 al The Cage. Per iscrizioni è possibile recarsi direttamente nella sede Avis Livorno in via Don Bosco 9 (dal lunedì al sabato, 8.00 – 13.00), chiamare il numero 0586 444111 o scrivere un’email a [email protected]

di Martina Romeo

Presentata ufficialmente questa mattina, nella sala preconsiliare “Luciano De Majo” di Palazzo Comunale, la terza edizione di Pasqualand. L’evento, dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni e alle loro famiglie, è mirato alla condivisione di un pomeriggio all’insegna del divertimento e della solidarietà con particolare attenzione alla sensibilizzazione della cittadinanza sui valori del dono. “Questa è una manifestazione che si sta consolidando e sta crescendo di anno in anno, soprattutto in quanto a partecipazione. – apre la conferenza il presidente di Avis Comunale Livorno, Antonio Cucè – Un qualcosa che ci fa molto piacere perché il coinvolgimento degli adulti grazie ai bambini è la perfetta chiave per un risvolto positivo nella promozione della donazione del sangue”. Organizzato da Avis Comunale Livorno, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei Vip Libecciati Livorno, il pomeriggio prevederà giochi, attività creative e diversi momenti di animazione. “Sarà una specie di ‘giochi senza frontiere’, – spiega Cucè – con varie postazioni in cui i partecipanti svolgeranno giochi di abilità presieduti da noi organizzatori. Ciascun gioco prevederà dei punteggi e, alla fine del percorso, la somma di questi porterà all’assegnazione dei premi. I primi tre riceveranno delle uova di pasqua, ma tutti i bambini presenti avranno la possibilità di scegliere un gioco o gadget a loro piacimento”. Presente alla conferenza anche l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, che sottolinea l’importanza di questo genere di iniziative. “Voglio invitare tutti a pensare allo sforzo sostenuto da chi, quotidianamente, si impegna per un compito che non ha mai un punto di arrivo. – interviene Raspanti – La donazione del sangue, così come quella del plasma e non solo, è un’azione che deve essere sostenuta e incoraggiata per far fronte a un bisogno sempre crescente. Tengo a ringraziare Avis per il suo impegno nel cercare di mantenere alta l’attenzione sul tema ormai da anni attraverso la costruzione di una vera e propria comunità. Sostenere il servizio pubblico, come quello svolto dallo stesso Avis, e continuare a lavorare per l’importanza della solidarizzazione e dello stare insieme è un aspetto importante”. Pasqualand 2026 avrà luogo giovedì 2 aprile, dalle ore 15 (ingresso fino alle 15:30), al The Cage. Per iscriversi e/o ricevere maggiori informazioni è possibile recarsi direttamente all’ufficio dell’Avis Livorno in via Don Bosco 9 (dal lunedì al sabato, 8.00 – 13.00), chiamare il numero 0586 444111 o scrivere un’email a [email protected].

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