Avis presenta “Tante etnie un solo sangue”

Giovedì 10 luglio alle ore 11.45 incontro aperto al Centro Trasfusionale durante il quale Avis Livorno, insieme al questore e al consigliere Avis Toscana Luciano Franchi e allo staff medico del Centro illustreranno ai rappresentanti delle comunità etniche le modalità e i requisiti per diventare donatori di sangue e di plasma

Avis Comunale Livorno ha avviato un importante percorso di dialogo e collaborazione con i referenti delle comunità Etniche presenti sul territorio cittadino, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere sempre più persone nel gesto volontario e gratuito della donazione di sangue e plasma. Un’iniziativa resa possibile grazie al prezioso supporto del Questore di Livorno, Dottoressa Giuseppina Maria Rita Stellino, che ha favorito l’incontro e il confronto tra AVIS e i rappresentanti di dieci diverse comunità Etniche presenti nel territorio di Livorno. Giovedì 10 luglio alle ore 11.45 si terrà un incontro aperto al Centro Trasfusionale all’ospedale durante il quale alcuni rappresentanti di AVIS Comunale Livorno, insieme al questore Dottoressa Stellino, al consigliere AVIS Toscana Luciano Franchi e allo staff medico del Centro Trasfusionale, illustreranno ai rappresentanti delle comunità Etniche le modalità e i requisiti per diventare donatori di sangue e di plasma, affinché possano poi condividere diffondere e a fare partecipare con questo gesto di solidarietà, chi all’interno delle loro comunità volesse diventare donatore.

L’iniziativa ha come scopo quello di mettere al centro i valori della solidarietà, dell’inclusione e della cittadinanza attiva. Donare il sangue significa prendersi cura degli altri, senza distinzioni, e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive.

AVIS Livorno rinnova quindi il suo invito a partecipare a questo momento di condivisione e informazione, convinta che la donazione sia un ponte tra culture e una straordinaria opportunità di integrazione.

