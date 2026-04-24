Avo Livorno dona strumenti sanitari

Consegnati palmari, saturimetri e bracciali per la pressione alla Festa del Cuore e della Solidarietà 2026

Palmari, bracciali per la pressione e saturimetri: sono i doni che, a conclusione della Festa del Cuore e della Solidarietà 2026, Avo Livorno ODV ha scelto di destinare alla Misericordia di Livorno. “Siamo molto felici di compiere un gesto concreto a beneficio dell’intera città”, spiega Giovanna Manzi, presidente di Avo Livorno. Aggiungendo che “Questa donazione rappresenta un segno tangibile di vicinanza verso chi opera ogni giorno con professionalità e spirito di servizio. Che è poi il senso più autentico della nostra manifestazione: trasformare la solidarietà in azioni concrete, capaci di generare valore aggiunto per le persone e per il territorio”.

“Un gesto” – prosegue la presidente Manzi – “che rafforza sia l’impegno verso la comunità, sia la collaborazione – solida e sempre viva – che da tempo unisce la Misericordia e Avo Livorno, fondata su valori condivisi e su una concreta attenzione ai bisogni della collettività”. “Ringrazio sentitamente Avo per la preziosa donazione”, interviene Gabriele Vannucci, direttore generale della Confraternita. “La strumentazione a bordo delle ambulanze è soggetta ad un rapido deterioramento; ciò richiede continui aggiornamenti e sostituzioni”. Alla cerimonia di consegna ha preso parte anche Fiorella Cateni, presidente del CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana) di Livorno: “Avo” – ha sottolineato – “ha saputo valorizzare al meglio il contributo messo a disposizione dal CESVOT, trasformandolo in un’azione concreta di solidarietà. Si tratta di gesti importantissimi soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, affinché possano rappresentare esempi autentici di solidarietà e pace, valori fondamentali che nel mondo di oggi rischiano, purtroppo, troppo spesso di essere dimenticati”. L’appuntamento odierno, ha segnato la conclusione di un percorso ricco di partecipazione e contenuti, articolato in più tappe. Dalle giornate del 23, 24 e 25 marzo presso l’Ospedale di Livorno, dedicate all’incontro con la cittadinanza e alla promozione del volontariato, all’evento del 9 aprile scorso, quando Avo Livorno ha realizzato un’ulteriore iniziativa solidale a Villa Serena, con la donazione di deambulatori destinati agli ospiti delle RSA.

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