Azalea della Ricerca, raccolti 21.855 € nelle piazze

Grazie al supporto di Autolinee Toscane (che ha fornito il mezzo per portare le piante di azalee nelle piazze) e dei lavoratori del CRAL “at” di Livorno, la distribuzione dell’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC a Livorno ha raccolto quasi 22mila euro (21.855 per l’esattezza). La scorsa domenica, 14 maggio 2023, Festa della Mamma, in piazza Cavour e piazza San Jacopo i volontari di AIRC e i lavoratori del CRAL hanno, infatti, distribuito 1200 azalee. I fondi raccolti con la manifestazione “Azalea della Ricerca” di Fondazione AIRC sosterranno il lavoro dei ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

