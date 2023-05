Beneficenza, Pediatrica sostiene Insieme per costruire APS

L'impegno di Pediatrica e Pediatrica Specialist nel promuovere un’associazione inclusiva e sostenere l'autonomia dei ragazzi disabili. Il CEO Alessandro Centi: "Crediamo fermamente nella necessità di creare una società inclusiva"

Pediatrica e Pediatrica Specialist sono tra le aziende leader nel settore nutraceutico pediatrico del panorama Italiano ed hanno scelto di sostenere attivamente l’Associazione “Insieme per costruire APS” con una donazione a scopo benefico. “Insieme per costruire APS” è un’organizzazione senza scopo di lucro che lavora per promuovere l’inclusione e il supporto ai giovani con disabilità fondata a Livorno, a febbraio 2023, grazie alla volontà di 7 soci, genitori di figli con disabilità, nata per cercare di dare risposte e aiuto concreto a tutte le famiglie che al loro interno hanno un familiare con disabilità. L’impegno di Pediatrica e Pediatrica Specialist dimostra un forte senso di solidarietà e volontà di fare la differenza nella vita di coloro che ogni giorno affrontano sfide particolari. “Abbiamo scelto di sostenere l’Associazione Insieme per Costruire APS perché crediamo fermamente nella necessità di creare una società inclusiva, che dia a tutti i suoi membri l’opportunità di realizzare il proprio potenziale – afferma il CEO di Pediatrica e Pediatrica Specialist Alessandro Centi – Vogliamo contribuire a garantire che i ragazzi disabili abbiano accesso alle risorse e alle opportunità che meritano, e siamo orgogliosi di poter essere parte attiva in questo processo con una donazione a questa splendida associazione”. In un’epoca in cui il valore della solidarietà e della responsabilità sociale d’impresa sta assumendo sempre maggiore rilevanza, l’esempio di Pediatrica e Pediatrica Specialist nei confronti dell’associazione “Insieme per costruire APS” è un esempio luminoso di come il settore privato possa fare la differenza nella vita delle persone più bisognose della comunità.

Condividi: