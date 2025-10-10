Bimbe in Rosa, flash mob per sensibilizzare sulla prevenzione
Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Le Bimbe in Rosa, capitanate dalla loro allenatrice Ilenia Pellegrini, hanno dato vita ad un flash mob per sensibilizzare le donne su questo importante tema. Il tutto si è svolto nella splendida cornice degli scali del Pontino, regalando alla città un momento emozionante e carico di significato. “Un ringraziamento speciale – dicono – va a tutte le persone presenti che hanno reso possibile l’evento. In particolare a Barbara Bonciani, Luca Volpi, Eleonora Tonini, Francesca Cecchi e Silvia Ghelardi. Unite si vince e si affronta tutto con uno spirito diverso”.
