Bimbi e nonni insieme nella sede Nord della Svs

Grazie al progetto, finanziato dal Comune di Livorno “Servizi di Prossimità e Trasporto”, è stato possibile organizzare un concerto musicale con i nonni come spettatori “speciali” che hanno seguito con attenzione e partecipando al canto delle canzoni di Natale. Come sempre le attività di relazione tra giovani e anziani sono fondamentali per la costruzione di una comunità sempre più attenta al prossimo.

