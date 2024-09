Bottega Solidale a Colline, aiuta 60 famiglie a settimana

Gestito dal Centro Cristiano Fonte di Vita, il negozio dà la possibilità di fare la spesa gratuitamente e propone inoltre corsi di italiano, inglese e robotica per favorire l'integrazione. "Questo luogo è una casa di speranza per chi si trova in difficoltà in cui si incrociano storie e vite che chiedono solo un po' di aiuto e un abbraccio pieno di speranza e amore. Per accedere ai nostri servizi attualmente è necessario presentare un ISEE inferiore a 6.200 € che stiamo considerando di alzare a 8.000 €"

Ha aperto in via Lorenzini 30/34 a Colline la Bottega Solidale. L’inaugurazione si è svolta il 19 settembre alla presenza dell’assessore Andrea Raspanti. Gestito dal Centro Cristiano Fonte di Vita con sede in via Salmi, il negozio rappresenta un sostegno per circa 60 famiglie a settimana alle quali viene data la possibilità di fare la spesa gratuitamente: frutta, verdura, vestiario e altri beni di prima necessità. Non solo, spiega il pastore del Centro Cristiano Dante Bernarducci: “Oltre alla distribuzione di beni proponiamo corsi di italiano, inglese e robotica con l’obiettivo di fornire competenze utili per migliorare le prospettive di integrazione e autonomia”. La Bottega si sostiene grazie alle donazioni, alle raccolte alimentari e alle iniziative di chi desidera contribuire concretamente. “Per accedere ai nostri servizi – prosegue Bernarducci – attualmente è necessario presentare un Isee inferiore a 6.200 euro, ma stiamo considerando di alzare la soglia a 8.000 euro per poter estendere il nostro aiuto a un numero ancora maggiore di famiglie bisognose”. “Grazie di cuore – conclude – ai nostri instancabili volontari, al Comune di Livorno, all’assessore Raspanti e al presidente di Casalp che hanno reso possibile questo progetto con il loro supporto. Questo luogo è una casa di speranza per chi si trova in difficoltà, un rifugio dove si incrociano storie e vite che chiedono solo un po’ di ascolto e un abbraccio pieno di speranza e amore”.

Informazioni e Iscrizioni

Martedì dalle 15 alle 17

Distribuzione Alimentare

Mercoledì dalle 9 alle 12

Distribuzione abiti e oggettistica usata

Giovedì dalle 10 alle 12

