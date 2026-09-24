Cacciucco Podcast, focus sulle storie di chi sale ogni giorno in ambulanza

Giovedì 1 ottobre alle 20, da Pizza a Gogò, puntata speciale dedicata al soccorso in ambulanza: volontari di diverse associazioni si incontreranno per raccontare esperienze, difficoltà e storie vissute ogni giorno al fianco di chi ha bisogno

Cacciucco Podcast porta al tavolo le storie di chi ogni giorno sale in ambulanza e risponde per primo alle richieste di aiuto. Giovedì 1 ottobre, alle 20, da Pizza a Gogò a Livorno, è in programma una puntata speciale del format itinerante dedicata al soccorso in ambulanza, raccontato questa volta soprattutto attraverso le voci, le esperienze e le storie dei volontari.

Un appuntamento che nasce con un obiettivo preciso: parlare di un mondo che riguarda tutti, ma che spesso viene raccontato soprattutto attraverso numeri, protocolli ed emergenze. Il podcast vuole invece mettere al centro le persone che ogni giorno salgono su un’ambulanza, affrontano turni, chiamate e situazioni difficili e si trovano accanto a chi ha bisogno proprio nei momenti più delicati.

La puntata, dal titolo “Soccorso in ambulanza — Le storie di chi risponde per primo”, avrà una caratteristica particolare. L’idea iniziale era quella di coinvolgere le associazioni ufficiali per realizzare un episodio dedicato al volontariato sanitario. Di fronte alla mancanza di risposte, però, è stato il passaparola tra i volontari a fare la differenza. Persone appartenenti a diverse realtà hanno iniziato a contattarsi e hanno scelto spontaneamente di partecipare.

Giovedì saranno quindi insieme allo stesso tavolo volontari di diverse associazioni, non per rappresentare una singola sigla, ma per raccontare cosa significa concretamente essere a bordo di un’ambulanza quando arriva una richiesta di soccorso. Un confronto tra esperienze diverse, unite dalla stessa disponibilità a esserci per gli altri.

Ed è proprio questo uno degli elementi che rende particolare la serata: un appuntamento nato dalle persone e non da un ufficio stampa, dalla volontà di incontrarsi e raccontare un’attività spesso svolta lontano dai riflettori. In un momento in cui il settore deve confrontarsi anche con difficoltà operative, aumento dei costi e carenza di risorse, il tavolo di Cacciucco Podcast vuole dare spazio a chi continua quotidianamente a mettere tempo ed energie a disposizione della comunità.

Cacciucco Podcast nasce infatti a Livorno con l’idea di trasformare ogni puntata in un incontro reale. Il pubblico non è soltanto spettatore, ma può intervenire, commentare e partecipare attraverso sondaggi e chat live WhatsApp. Anche la puntata dedicata al soccorso in ambulanza sarà quindi un momento aperto alla città.

L’appuntamento è per giovedì 1 ottobre alle 20 da Pizza a Gogò. La partecipazione del pubblico sarà accompagnata dalle interazioni attraverso la chat WhatsApp al 340 865 7784 e il sito cacciucco.sudowai.com.

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