Camminata di beneficenza per le Cure Palliative in memoria di Cristina Cerrai

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La camminata è in programma domenica 19 ottobre (ritrovo ore 9.30) dai Bagni Lido alla Terrazza Mascagni e ritorno. L’iniziativa è organizzata da Bagni Lido, Ladies4Fit e Sons of the Ocean

“Cammineremo anche per lei”. Torna domenica 19 ottobre la Camminata di beneficenza dai Bagni Lido alla Terrazza Mascagni e ritorno, un appuntamento che quest’anno sarà dedicato alla memoria di Cristina Cerrai. L’iniziativa è organizzata da Bagni Lido, Ladies4Fit e Sons of the Ocean. Per partecipare è richiesta una donazione minima di 5 euro. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Cure Palliative di Livorno.

Il programma della mattinata:

ore 9.30: ritrovo ai Bagni Lido e raccolta delle donazioni

ore 10: partenza della camminata

ore 11.30 circa: ritorno ai Bagni Lido e foto di gruppo

