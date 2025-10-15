Camminata di beneficenza per le Cure Palliative in memoria di Cristina Cerrai
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
La camminata è in programma domenica 19 ottobre (ritrovo ore 9.30) dai Bagni Lido alla Terrazza Mascagni e ritorno. L’iniziativa è organizzata da Bagni Lido, Ladies4Fit e Sons of the Ocean
“Cammineremo anche per lei”. Torna domenica 19 ottobre la Camminata di beneficenza dai Bagni Lido alla Terrazza Mascagni e ritorno, un appuntamento che quest’anno sarà dedicato alla memoria di Cristina Cerrai. L’iniziativa è organizzata da Bagni Lido, Ladies4Fit e Sons of the Ocean. Per partecipare è richiesta una donazione minima di 5 euro. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Cure Palliative di Livorno.
Il programma della mattinata:
ore 9.30: ritrovo ai Bagni Lido e raccolta delle donazioni
ore 10: partenza della camminata
ore 11.30 circa: ritorno ai Bagni Lido e foto di gruppo
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.