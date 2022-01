Carcere, via al corso di cucina ideato da Rotary club Mascagni e Federazione italiana cuochi

Otto lezioni settimanali di pizza e panificazione della durata di quattro ore ciascuna, alle quali parteciperanno 10 detenuti dell’area media sicurezza. Il direttore della struttura carceraria Carlo Mazzerbo: "Chi esce da qui con un lavoro in mano, ha molta meno probabilità di tornarci"

di Giulia Bellaveglia

Prende il via il corso di cucina per persone detenute ideato dal Rotary club Livorno Mascagni in collaborazione con la Federazione italiana cuochi. Un’idea trasformata rapidamente in un progetto concreto grazie agli insegnamenti relativi a pizza e panificazione che si svolgeranno all’interno della struttura carceraria usufruendo di una delle due cucine messe a disposizione.

“A soli due giorni dai festeggiamenti per il nostro ventesimo arriva un’iniziativa di rilevanza sociale – spiega Vito Vannucci, presidente del Rotary club Livorno Mascagni – Servire per cambiare vite è il motto di quest’anno del Rotaty international, che si inserisce perfettamente nell’attuazione di questa attività. Un lavoro di squadra dato da tanta buona volontà che si è unita”.

Un percorso strutturato in otto lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna, alle quali parteciperanno 10 detenuti dell’area media sicurezza, selezionati dalla struttura medesima.

“Un’iniziativa importante, bella e utile – commenta Carlo Mazzerbo, direttore della casa circondariale “Le sughere” – Ringrazio il Rotary che ce l’ha proposto perché proprio di questo abbiamo bisogno. Attività di facile realizzazione che siano spendibili sul mercato a fine pena o poco prima. Chi esce da qui con un lavoro in mano, ha molta meno probabilità di tornarci. I partecipanti sono stati selezionati un po’ su base volontaria e un po’ in base al percorso svolto all’interno del carcere sulle prospettive future. Ci auguriamo che queste persone, vicine al fine pena, acquisiscano una capacità professionale e che possano spenderla fuori e in tempi brevi”.

La conclusione del progetto è prevista per metà febbraio. Ai partecipanti, sono inoltre stati consegnati degli speciali grembiuli con i loghi delle realtà coinvolte.

“Proporremo ricette di vari tipi di pane, pizza e schiacciata con differenti tipologie di idratazione e un po’ di pasticceria da panificio – aggiunge lo chef Valerio Vittori – Preparerò lo ricette e spiegherò le tecniche, come per ogni corso che tengo. Quello che mi piace è che i corsisti lavorino e che mettano effettivamente le mani in pasta, magari sbagliando all’inizio, ma sempre e comunque provandoci”.