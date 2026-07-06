Caritas al fianco dei più fragili con il progetto Alleati contro la povertà

Particolare attenzione alle persone senza dimora e alle famiglie in difficoltà, grazie anche al contributo di Fondazione Livorno

Nel corso dell’ultimo anno Fondazione Caritas Livorno ETS ha portato avanti il progetto “Alleati contro la povertà“, un insieme di interventi rivolti al sostegno delle persone e delle famiglie che vivono situazioni di fragilità economica e sociale. Il progetto ha consentito di rafforzare le attività del Villaggio della Carità, sostenendo i servizi delle Mense Sociali, i percorsi di accompagnamento e orientamento per persone e nuclei familiari in difficoltà e le opportunità di inclusione sociale e lavorativa. Particolare attenzione è stata dedicata alle persone senza dimora, ai nuclei familiari più vulnerabili e a coloro che si trovano ad affrontare nuove forme di povertà, attraverso interventi mirati capaci di rispondere ai bisogni quotidiani e di favorire percorsi di autonomia. Un elemento fondamentale del progetto è stato il lavoro di rete che coinvolge operatori, volontari, parrocchie, associazioni e servizi del territorio, nella convinzione che il contrasto alla povertà richieda una responsabilità condivisa e una collaborazione stabile tra i diversi soggetti della comunità. La realizzazione delle attività è stata possibile anche grazie al prezioso sostegno di Fondazione Livorno, che continua ad affiancare nel tempo iniziative rivolte alla promozione dell’inclusione sociale e al supporto delle persone più fragili del territorio. Attraverso il progetto “Alleati contro la povertà”, Fondazione Caritas Livorno ETS ha potuto offrire risposte concrete a numerose persone in difficoltà, contribuendo a costruire una comunità più attenta, accogliente e solidale.

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